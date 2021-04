Nello specifico i malfattori avevano asportato denaro contante (circa 1.500 euro) dall'interno del registratore di cassa dopo essere entrati nel negozio a bordo di uno scooter, provento di furto consumato il precedente 7 gennaio 2021 a Latina Viale Le Corbusier in pregiudizio di un imprenditore locale, che, nella circostanza, era servito come "Ariete".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli