Ha spiegato che la droga era per uso personale è quello che ha detto nel corso dell'interrogatorio di convalida, il 53enne di Latina, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina nel corso di una perquisizione durante le indagini dell'operazione Nico scattata venerdì scorso nel capoluogo. L'uomo era indagato a piede libero e durante un controllo avvenuto venerdì scorso, nella sua abitazione erano stati ritrovati 160 grammi di cocaina, altre 12 dosi di coca per un peso complessivo di dieci grammi, un etto circa di hascisc suddiviso in 17 pezzi e contanti per 1100 euro considerati provento dello spaccio.

L' uomo è comparso nel corso dell'audizione davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario che al termine dell'interrogatorio ha emesso un provvedimento restrittivo e come misura idonea alla luce delle risultanze investigative raccolte dai carabinieri ha firmato come provvedimento una ordinanza in carcere ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi del reato.