Quando oramai i due indagati erano pronti ad un'azione intimidatoria e dimostrativa, che avrebbe danneggiato e terrorizzato definitivamente la vittima con l'incendio di alcuni furgoni, i solidi ed incontrovertibili elementi acquisiti dagli investigatori consentivano ai Pubblici Ministeri di chiedere ed ottenere i provvedimenti restrittivi in carcere emessi, nei confronti dei due indagati, dal G.I.P. del Tribunale di Latina Dott. Pierpaolo Bortone.

Nonostante la scaltrezza degli indagati, che per formulare le richieste estorsive avevano anche recapitato missive sull'uscio di casa della vittima gli investigatori, coordinati dai Sostituti Procuratori Antonio Sgarrella e Claudio De Lazzaro, individuavano la giusta pista investigativa approntando servizi tradizionali e attività intercettive.

I due, utilizzando telefoni e schede Sim 'di copertura', contattavano la vittima prospettandogli gravi ritorsioni se non avesse consegnato loro una prima tranche di 40mila euro. Gli stessi inoltre, con tipiche modalità mutuate dal metodo mafioso, si proponevano di garantire 'protezione', cercando di fatto di assoggettare la vittima in modo sistematico alla richiesta del 'pizzo'.

In data odierna il Commissariato di Terracina ha portato a termine una brillante operazione di polizia sottoponendo alla custodia cautelare in carcere N.R. di anni 42 e P.V. di anni 45 entrambi di Fondi. L'operazione denominata 'Infidus' prende il nome dai due soggetti 'infedeli', entrambi dipendenti di un'azienda di Terracina, che attraverso azioni plurime e continue, trincerandosi dietro l'anonimato, stavano estorcendo denaro al loro datore di lavoro.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli