Una serata di bisboccia in piazza Dante nonostante la zona Arancione e il coprifuoco. Così si trovava la piazza ieri sera, domenica 11 aprile, quando un lettore ci ha inviato le foto che ben illustrano la situazione. Bottiglie di birra, carta di pizza e panini, rifiuti vari gettati a terra.

Una scena che, raccontano i residenti della zona, si verifica sempre più spesso e nemmeno quando si era in zona rossa le cose erano diverse. I cittadini reclamano maggiori controlli, soprattutto la sera, nelle ore del coprifuoco.

Latina e la sua provincia sono tremendamente in contro tendenza per quanto concerne i contagi da Covid 19, che calano ovunque mentre qui segnalano preoccupanti picchi di ripresa. E anche la mano leggera verso alcuni atteggiamenti contribuisce a non mitigare l'avanzata del virus. Con tutte le conseguenze per la salute delle persone, soprattutto le più fragili, ma anche per l'economia della città, con interi settori fermi da un anno.