Drammatico incidente stradale stasera in via Epitaffio, poco fuori Latina Scalo, dove ha perso la vita una ragazza di appena 25 anni. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con l'ausilio della Squadra Volante della Questura per la chiusura della strada, la giovane automobilista ha perso il controllo della propria auto, una Lancia Ypsilon, finendo contro uno dei pini che costeggiano la carreggiata, nel tratto compreso tra il centro abitato di Latina Scalo e la statale Appia. L'impatto è stato violentissimo e ha squarciato la vettura sul lato del conducente, senza lasciare scampo alla ragazza: a nulla è valsa la corsa dei soccorritori per salvarla. A quanto pare la 25enne, originaria della provincia di Caserta, ma residente da tempo nel capoluogo pontino, stava rientrando a casa, alle porte di Latina, dopo una giornata di lavoro in una residenza per anziani che si trova in un comune dei Monti Lepini.