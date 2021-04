Il bottino è stato quindi riconsegnato ai responsabili dell'attività commerciale che hanno ringraziato metronotte e Carabinieri per il provvidenziale intervento e l'arresto dei componenti della banda. Ora si cerca di dare un volto e un nome agli altri due ladri.

Rubano 1.200 euro in alcolici presso Esselunga, il supermercato che si trova a ridosso della Pontina ad Aprilia e fuggono via.

