Altra esplosione di un ordigno rudimentale, forse una bomba carta, che nella tarda serata di lunedì ha danneggiato un'automobile, una Fiat 500 L, in sosta in via Salvemini a Fondi. L'allarme è stato lanciato attorno alle 23.30, quando è stata sentita l'esplosione, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Tenenza di Fondi, che ora si stanno occupando degli accertamenti di rito. Al vaglio degli investigatori anche eventuali impianti di videosorveglianza nella zona e lungo strade limitrofe che potrebbero aver registrato immagini utili per le indagini.