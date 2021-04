Momenti di paura, nel pomeriggio, in via degli Ausoni a Latina per un incidente capitato a un tredicenne, precipitato dal balcone di casa e caduto sul terrazzo sottostante. In circostanze in fase di accertamento, il giovane si era poggiato alla balaustra del balcone facendo leva sul supporto della tenda che ha ceduto sotto il suo peso: scivolando, probabilmente il tredicenne è riuscito ad aggrapparsi al balcone, ma non è riuscito a evitare la caduta sul terrazzo dell'appartamento sottostante. Quando è scattato l'allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno assicurato l'adolescente alla barella spinale e, utilizzando l'autoscala, lo hanno portato al piano strada per affidarlo ai soccorritori del servizio 118 per il trasporto, in eliambulanza, presso il policlinico Gemelli di Roma. A quanto pare il giovane ferito, in evidente stato di choc, ha riportato fratture agli arti inferiori, ma è stato disposto il trasferimento in un centro specializzato per scongiurare eventuali complicazioni.