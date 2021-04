La squadra mobile ha notificato a V.P.D. nato nel 1976, un'ordinanza emessa in data 09.04.2021 dal Tribunale di Latina, che ha disposto la misura, del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai prossimi congiunti di quest'ultima ed ai luoghi abitualmente frequentati, con l'obbligo di mantenere una determinata distanza e con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo. Tale misura giunge dopo una serie di segnalazioni e denunce presentate dalla parte offesa, titolare di due esercizi commerciali presso il centro Morbella, e ritiene V.P.D. responsabile del reato di cui all'art.612 bis c.p., per aver tenuto nei confronti della parte offesa una pluralità di condotte moleste e di minacce di morte, volte a costringere la malcapitata vittima a dismettere le sue attività commerciali all'interno del centro Morbella. Per raggiungere i suoi scopi V.P.D. non ha lesinato azioni persecutorie nei confronti della parte offesa e, nel novembre 2020, ha segnalato alla Polizia locale di Latina la presunta violazione delle restrizioni COVID da parte delle attività commerciali della vittima, determinandone così una temporanea chiusura pur non essendovene i presupposti.