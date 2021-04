In arresto a Palazzo di Vetro per spaccio. E' questo l'esito dell'operazione dei carabinieri del capoluogo che hanno ammanettato un 54enne originario del Gambia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, i militari notavano due soggetti a piedi che allo loro vista tentavano di darsi alla fuga, riuscendo a bloccarli. sottoposti a perquisizione personale, uno di essi, il cittadino straniero, veniva trovato in possesso di un involucro contenente marijuana per un perso complesso di grammi 88,84.

L'arrestato è stato ristretto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per domani.