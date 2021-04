Per questo si attende una crescita del numero dei positivi nei prossimi giorni.

A Fondi si sta espandendo la "mutazione" brasiliana. Dopo il focolaio familiare di cui si è scritto e parlato tanto, partito da una signora e che si è allargato fino a contagiare 19 persone, la versione sudamericana del virus è entrata anche nel comando della Polizia locale dove ha infettato sette agenti e messo in grande difficoltà il presidio.

