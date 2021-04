Inaugurato ieri alla presenza dell'Assessore alla Sanità Alessio D'Amato e del direttore generale Narciso Mostarda il reparto di Medicina d'Urgenza Covid presso l'Ospedale "Riuniti" di Anzio-Nettuno.

Il reparto composto da 20 posti letto è dotato di filtri in ingresso e uscita, videosorveglianza per i pazienti, pressione negativa degli ambienti e spazi tecnici per la separazione dei percorsi.

Presenti anche il direttore sanitario aziendale Roberto Corsi e il direttore sanitario di presidio Ciriaco Consolante.