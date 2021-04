Altre 180 dosi giornaliere di vaccino Pfizer saranno somministrate nel capoluogo agli anziani, nella seconda sala allestita presso il centro sociale di via Veneto e inaugurata questa mattina: si tratta di somministrazioni agli over 80, che erano prenotati a maggio nelle varie agende provinciali, chiamati dalla Asl per anticipare la vaccinazione, intensificandola con l'obiettivo di immunizzare gran parte degli anziani tra la fine di aprile e l'inizio di maggio.

Nella "sala uno" del centro sociale di via Veneto, invece, vengono somministrate 264 dosi giornaliere agli over 80 prenotati ad aprile e a tutti coloro che presentano controindicazioni per ricevere il farmaco di AstraZeneca (si somministra al teatro San Francesco) e, quindi, "dirottati" in via Veneto. In totale a partire da oggi sono oltre 440 le dosi giornaliere del farmaco americano che verranno iniettate nel presidio vaccinale allestito nella struttura comunale del centro sociale. Stamane all'inaugurazione della "sala 2" hanno presenziato oltre ai vertici Asl anche tutte le istituzioni civili e militari di Latina.