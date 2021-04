Il Comune di Aprilia dispone l'istituzione del senso unico alternato, con interdizione della corsia destra direzione Pontina, e il divieto di transito a tutti gli autoveicoli che trasportano merci/cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in via della Riserva Nuova all'altezza del civico 68 (a poca distanza dallo svincolo da via La Cogna).

Nei giorni scorsi, infatti, un sopralluogo ha evidenziato il crollo di un parapetto in corrispondenza di un ponte stradale. "Questa mattina abbiamo prontamente provveduto alla limitazione del traffico sulla strada, proprio in considerazione dello stato del ponte – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – in questo modo provvediamo alla messa in sicurezza di quel tratto, in attesa dei lavori che consentiranno poi di ripristinare anche il traffico veicolare ordinario".