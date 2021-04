L'uomo è stato quindi identificato dagli agenti intervenuti e denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità ed interruzione di pubblico servizio. Per lo stesso sono state avviate le procedure di espulsione dal Territorio Nazionale.

In quest'ultimo periodo, proprio sul piazzale antistante la predetta Stazione Ferroviaria, il poliziotti del Commissariato di P.S. di Cisterna, stanno operando con il supporto dell'Ufficio Mobile (camper); pertanto l'intervento degli agenti è stato rapido ed immediato, tanto da consentire al treno di riprendere la propria corsa senza accumulare alcun ritardo.

La Polizia di Stato, nella tarda mattinata di ieri, è intervenuta presso la Stazione Ferroviaria di Cisterna per dare ausilio al Capotreno del convoglio regionale proveniente da Roma e diretto a Formia, che stava avendo dei seri problemi per identificare un cittadino straniero sprovvisto di biglietto, che si rifiutava di fornire le proprie generalità e scendere dal treno.

