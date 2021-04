A riportarlo è la Asl di Latina che, all'interno del bollettino di giornata, ha riportato anche i dati sulle guarigioni nelle ultime 24 ore, 233 in totale, i nuovi ricoveri, 11, e le vaccinazioni effettuate, 1.588 nella giornata di ieri.

"Rispetto alla giornata di ieri in provincia di Latina si registrano 145 nuovi casi di positività, distribuiti nei Comuni di Aprilia (25), Castelforte (1), Cisterna di Latina (9), Cori (1), Fondi (12), Formia (10), Gaeta (3), Itri (1), Latina (34), Lenola (2), Maenza (5), Minturno (2), Monte San Biagio (1), Pontinia (2), Priverno (1), Sabaudia (11), San Felice Circeo (6), Santi Cosma e Damiano (5), Sezze (3), Sonnino (2) e Terracina (9). Si segnalano i decessi di due pazienti residenti nel Comune di Latina".

