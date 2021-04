Si terranno oggi pomeriggio a Terracina i funerali di Pietro Antonelli, l'uomo di 45 anni morto tragicamente a Velletri il 7 aprile scorso, folgorato da una scossa elettrica scatenata dal contatto della gru che l'operaio stava manovrando, con i fili dell'alta tensione. L'ultimo saluto è fissato per oggi 15 aprile alle 16 nella chiesa di Santi Cosma e Damiano.

La perdita di Pietro, sposato da 12 anni e con una bella famiglia alle spalle, ha lasciato un vuoto in quanti lo conoscevano e lo amavano. Moltissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati ai famigliari dalla cittadinanza. Resta lo sgomento per l'ennesima morte sul lavoro, su cui si sono susseguiti sin dal primo momento numerosi interventi da parte di amministratori e di tutte le organizzazioni sindacali, che oltre ad esprimere vicinanza alla famiglia, chiedono adeguata formazione e maggiori controlli.