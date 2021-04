A seguito dell'investimento la sua vettura una Renault Clio su cui viaggiava con altre due persone si è anche schiantata contro un muretto e il conducente è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso del Sant'Anna qui è stato sottoposto come disposto dagli agenti della polizia stradale di Aprilia a le analisi del sangue

È risultato negativo sia all'alcol che alle sostanze stupefacenti il ragazzo di 20 anni che l'altra sera ha travolto e ucciso un autotrasportatore lungo la via Pontina in territorio comunale di Pomezia.

