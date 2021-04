Era agli arresti domiciliari ma ha deciso comunque di andare ad un bar sul lungomare di Latina per acquistare degli alcolici. Ma lì, per sua sfortuna, ha trovato proprio l'agente della polizia che lo aveva arrestato. E' la disavventura di un tunisino che ora è finito in carcere.

La polizia di Latina ha infatti disposto l'arresto ed il conseguente trasferimento in carcere di N.R. cittadino tunisino nato nel 1964. Un aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era già sottoposto. Il tunisino lo scorso novembre era stato tratto in arresto perché ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della ex moglie.