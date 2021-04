L'impatto tra due auto all'incrocio, poi i due veicoli sono finiti nel canale che costeggia la carreggiata. È successo nel tardo pomeriggio di oggi in prossimità dell'incrocio tra strada Congiunte Destre e strada del Saraceno, dov'è stato necessario l'intervento dei soccorritori del servizio 118 per entrambi gli automobilisti, trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, uno in particolare considerato più grave e per questo trattato con l'urgenza riservata ai codici rossi.

Per i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro è intervenuta invece la Polizia Locale del capoluogo.