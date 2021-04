Tragedia questa mattina a Pomezia, dove un uomo di 55 anni è morto mentre era al lavoro. L'uomo, un operaio, stava svolgendo dei lavori in strada, all'altezza di via del Mare, quando è stato investito da un mezzo di lavoro in retromarcia.

Il mezzo sarebbe una pulitrice utilizzata dopo le asfaltature in strada. Immediato l'arrivo dei soccorsi: sul posto un'ambulanza del 118 e un'eliambulanza, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, morto sul colpo. Ad indagare i carabinieri di Pomezia. Intervenuto sul posto anche l'ispettorato del lavoro.