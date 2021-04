L'incrocio tra via Torre la Felce e strada del Saraceno ha fatto nuovamente da scenario a un incidente stradale. In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti per i rilievi e gli accertamenti del caso, due automobili si sono scontrate in maniera violenta: una Nissan Juke ha urtato frontalmente contro la fiancata di una Smart Forfour. Entrambi gli automobilisti hanno riportato serie conseguenze, tanto da richiedere i soccorsi del 118 per il trasporto in ospedale, ma è stato anche necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per tirare fuori dall'abitacolo il conducente dell'utilitaria, il più grave dei due uomini rimasti feriti.