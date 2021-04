Sono già a buon punto i lavori di ripascimento finanziati dalla Regione Lazio per il ripristino dei tratti di spiaggia divorati dall'erosione negli ultimi anni. Com'era previsto dal pianto d'intervento, draga e ruspe sono entrate in azione prima nel tratto di costa subito a sud di Capoportiere. Per l'occasione il Comune aveva anche emesso un'apposita ordinanza per l'interdizione del litorale nei punti dove sta lavorando la ditta incaricata, a partire dall'inizio della settimana appena trascorsa e tutta la prossima. Lo stesso avverrà successivamente, fino al 17 maggio, per il ripristino della spiaggia che si trova all'altezza dello stabilimento balneare della Polizia di Stato, sull'altro versante del lungomare, vale a dire in prossimità di Foce Verde, altro punto critico della costa dove l'erosione mostra i danni più evidenti. Nel complesso saranno spostati, dai punti dove la sabbia si accumula, un totale di 20.000 metri cubi.