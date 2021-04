Sono 112 i nuovi positivi al Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Un dato in linea con quelli delle ultime settimane accompagnati fortunatamente da un confortante zero alla voce dei decessi e 99 invece per quanto riguarda le guarigioni. Sono 13 i ricoverati sull'intera provincia e quasi 2500 i vaccinati. Il record di giornata spetta al comune di Latina con 27 contagiati ufficiali, seguito in doppia cifra da Aprilia con 18 e Fondi con 11. I nuovi casi, dice Salute Lazio, sono isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto

Aprilia 18

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 3

Cori 1

Fondi 11

Formia 6

Gaeta 2

Itri 2

Latina 27

Lenola 1

Maenza 1

Minturno 1

Monte San Biagio 3

Norma 1

Pontinia 2

Ponza

Priverno 4

Prossedi

Roccagorga 1

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 4

San Felice Circeo 2

Santi Cosma e Damiano 5

Sermoneta 4

Sezze 9

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 4

Ventotene