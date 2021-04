C'è voluto l'intervento di polizia, carabinieri e polizia locale oggi nel tardo pomeriggio a poca distanza da piazza Dante a Latina per una lite molto animata tra alcuni minori tra cui anche una ragazzina. Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme alle forze dell'ordine che sono intervenute. Al loro arrivo però il gruppo degli adolescenti coinvolto nella discussione i cui toni sono diventati sempre più accesi, si era dileguato. Sono in corso accertamenti per raccogliere qualche testimonianza e ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto. In un primo momento si era pensato ad una rissa ma poi invece la situazione è sembrata meno grave del previsto. Non è la prima volta che le forze dell'ordine intervengono sia in piazza Dante che in altre zone del centro dove si ritrovano comitive di giovanissimi. Nei giorni scorsi il sindaco di Latina Damiano Coletta ha emesso una ordinanza disponendo la chiusura proprio di piazza Dante e piazza Silvio D'Amico, potenziali luoghi di assembramento per gli adolescenti.