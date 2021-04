Siamo arrivati a quota 2.692 positivi al Sars-CoV-2 in appena 18 giorni di aprile. E il contagio, stando a quanto risulta dai diversi Comuni della provincia, continua ad espandersi soprattutto nelle case, nei nuclei familiari. Nel Sud pontino sono state chiuse tre classi negli istituti comprensivi di Castelforte e Santi Cosma e Damiano. E di conseguenza sono scattate le quarantene e i protocolli di prassi da parte della stessa Asl di Latina che, dal canto suo, non ha mai allentato l'attenzione verso il mondo della scuola di tutto il territorio provinciale. Ma veniamo ai dettagli delle nuove positività riscontrate all'estremo sud della provincia di Latina. A Castelforte, per la positività di quattro alunni della scuola primaria Petronio, è stata disposta l'interdizione delle classi prima e seconda, che svolgeranno lezioni in didattica a distanza. La riapertura è prevista dopo il 3 maggio prossimo. A Santi Cosma e Damiano rimarrà chiusa fino al 30 maggio la classe quinta del plesso San Lorenzo per caso di Covid: qui le lezioni in presenza resteranno sospese fino al 30 aprile.

Allargando il discorso a livello regionale, ieri su oltre 12mila tamponi e oltre 15mila test antigienici per un totale di 27mila test, si sono registrati 1.127 casi positivi. I decessi sono stati 25 e i guariti 1.140