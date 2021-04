Ancora limitazioni della viabilità per la galleria Tempio di Giove che scorre lungo la variante Appia, percorsa ogni giorno da centinaia di veicoli e che consente una circolazione agevole tra importanti centri della provincia di Latina. Da domani partono infatti i lavori di rifacimento profondo della pavimentazione all'interno della canna in direzione sud, che determinerà la chiusura totale al traffico per almeno 10 giorni. Gli interventi sul manto stradale si sono resi necessari soprattutto in vista dei lavori ben più importanti che dovranno iniziare entro il mese di maggio sulla canna in direzione nord, che sarà probabilmente chiusa per tre anni, con la deviazione del traffico su entrambi i sensi di marcia, proprio sulla canna sud, che dunque deve consentire di marciare in tutta sicurezza. Anas, in un comunicato, dispone la chiusura della canna sud per il rifacimento dell'asfalto fino a venerdì 30 aprile. In questo periodo di tempo, il transito sarà consentito in doppio senso di marcia all'interno della canna in direzione nord. L'intervento ha un costo di circa 200 mila euro, che Anas ha stanziato appostiamente per il rifacimento profondo della pavimentazione. Concluso il quale, dovrebbero partire i lavori di adeguamento vero e proprio alla canna nord, che sarà dunque interdetta fino al 2024. Ma per maggiori informazioni si dovranno attendere i provvedimenti di Anas.

Restano le disposizioni di divieto di transito per i mezzi che trasportano merci pericolose, come i carburanti. Questi automezzi vengono deviati nell'entroterra, lungo la Casilina nel territorio di Cassino e poi sulla Frosinone Mare, con un aggravio non indifferente di chilometri e di tempo impiegato per la percorrenza. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori riunioni in prefettura per affrontare la materia.