E' uscito fuori strada finendo in un terreno agricolo a Borgo Grappa. Non ha avuto gravi conseguenze l'incidente stradale avvenuto nella notte alle porte di Latina dove è stato coinvolto un uomo di 47 anni. E' rimasto illeso e non ha riportato ferite ma che alla fine è stato denunciato a piede libero dai carabinieri perchè guidava sotto l'effetto dell'alcol. Sono stati gli uomini dell'Arma della stazione di Borgo Grappa, diretti dal luogotenente Gennaro Cimino, a rilevare il sinistro; si trattava di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

In base a quello che è emerso l'uomo ha perso il controllo del veicolo e la sua auto è finita in un campo agricolo. Subito è scattato l'allarme al 118 e alla centrale operativa del 112 e una volta che i carabinieri sono intervenuti e hanno accertato che l'uomo al volante non fosse rimasto ferito, lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e il responso dell'etilometro era inequivocabile: aveva un tasso alcolemico nel sangue superiore a quello consentito. Alla luce di questo è scattata una denuncia a piede libero per guida in stato di ebrezza e subito dopo è emerso anche che nel momento in cui è avvenuto l'incidente l'uomo era sprovvisto della patente. I servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Latina, diretti dal comandante Lorenzo D'Aloia, andranno avanti anche nei prossimi giorni, oltre che per prevenire i reati di natura predatoria anche per prevenire i comportamenti scorretti alla guida e di conseguenza gli incidenti stradali.