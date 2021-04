Sette arresti tra le province di Latina e Venezia e il comune pontino di Terracina. Dalle prime ore dell'alba i carabinieri del Nas di Latina stanno dando esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di sette persone accusate di associazione a delinquere dedita allo sfruttamento della manovalanza extracomunitaria in agricoltura, estorsione e utilizzo illecito di fitofarmaci nelle colture in serra. Impegnati oltre 50 uomini dei carabinieri, ispettorato del lavoro e il supporto aereo di un elicottero decollato da Pratica di Mare. I dettagli in una conferenza stampa che si terrà a Latina alle ore 11.