Ancora un incendio a Fondi, dove sabato sera un rogo ha pesantemente danneggiato una vettura in via Guado III. Un episodio, questo, sul quale sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per fare luce sull'accaduto e sulla natura del rogo.

La richiesta d'intervento ai soccorritori è arrivata attorno alle 22 e 30 dell'altro ieri, quando è stato scoperto l'incendio di una Mercedes parcheggiata in via Guado III. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco proveniente da Terracina che si è subito messa al lavoro per domare il rogo.

In via Guado III sono arrivati rapidamente anche i carabinieri della Tenenza di Fondi, diretti dal tenente Emilio Mauriello e coordinati dalla Compagnia di Terracina guidata dal capitano Francesco Vivona.

Una volta riusciti ad avere la meglio sull'incendio, è stata effettuata anche un'ispezione dell'area e dei resti della vettura incendiata per cercare di individuare eventuali indizi per accertare la causa del rogo. A quanto pare, però, non sarebbero stati trovati elementi utili in tal senso.

I carabinieri, comunque, anche alla luce di quanto sta avvenendo da un mese e mezzo a questa parte a Fondi, tra incendi ed esplosioni, hanno deciso di approfondire ulteriormente l'episodio richiedendo anche l'intervento del nucleo investigativo dei vigili del fuoco, che effettuerà ora un secondo sopralluogo.

Attraverso specifici accertamenti, sarà possibile capire se si sia trattato di un rogo accidentale o meno.

L'attenzione è dunque altissima anche alla luce di quanto sta accadendo sul territorio fondano all'incirca dall'inizio del mese di marzo tra incendi ed esplosioni causate da degli ordigni rudimentali (si presume "bombe carta"). Sono almeno cinque gli episodi su cui si stanno concentrando le indagini delle forze dell'ordine.

Resta ancora da capire se tali fatti possano essere in qualche modo collegati fra loro o se invece si tratti di episodi slegati, privi quindi di ogni tipo di connessione. Su tali aspetti sono comunque in corso, chiaramente nel massimo riserbo, mirate attività investigative.