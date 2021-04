Sono 8.864 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.694, per un totale da inizio pandemia di 3.878.994. Sono, invece, 316 le vittime in un giorno (ieri 251): con questo dato il totale dei deceduti arriva a 117.243. Gli attualmente positivi sono 493.489 (-11.122 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.268.262 (+19.669).