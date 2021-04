Il pregiudicato è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Latina per porto di arma impropria.

Durante un controllo su strada, i poliziotti del Commissariato lo hanno trovato in possesso di una mazza da baseball, che occultava nel cofano della sua auto.

La Polizia di Stato, nella serata di ieri, ha denunciato un uomo per porto di arma impropria. L'uomo, originario di Priverno, era stato arrestato alcuni mesi fa dagli agenti del Commissariato P.S. Cisterna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed attualmente è sottoposto all'Obbligo di dimora a Cisterna.

