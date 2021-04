Ci sono voluti nove anni per catturare Luciano Scibilia, pensionato di 74 anni originario di Latina. È stato catturato nella Repubblica Dominicana, dove si nascondeva da tempo, grazie alla collaborazione tra Polizia italiana e Scip (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia). La scorsa settimana è stato scovato a Samanà e ieri è stato messo su un volo per l'Italia, dove deve scontare cinque anni e due mesi di reclusioni per avere abusato di cinque ragazze minorenni, avvicinate spacciandosi per pranoterapeuta.

Sulla testa dell'uomo pendeva un ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, alla luce di una sentenza del 2012 pronunciata con rito abbreviato. Una condanna definitiva per il reato di violenza sessuale su minori che faceva di Luciano Scibilia l'unico latitante italiano inserito nella lista Europol dei 19 "sex offender" più ricercati a livello internazionale. Di lui si erano completamente perse le tracce perché in America si era rifatto una vita, convivendo con una donna del posto e i figli di quest'ultima.

