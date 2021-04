Un grave incidente stradale si è registrato in pieno centro a Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso che hanno richiesto la deviazione del traffico, una microcar guidata da un adolescente del capoluogo e una moto Triumph Speed Triple sono entrati in collisione all'incrocio tra viale Mazzini e via Oriani.

Entrambi i conducenti, un minorenne e un 36enne, hanno richiesto i soccorsi delle ambulanze del 118 per il trasferimento d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale. Nella Microcar viaggiava anche una ragazza che non ha riportato particolari conseguenze.