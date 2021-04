Incendiato il gazebo per i tamponi Covid davanti alla farmacia di Via Carturan a Latina. E' accaduto questa mattina all'alba e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni peggiori.

Poco prima delle 6 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto in via G. Carturan davanti ad una farmacia per domare un incendio che stava coinvolgendo il gazebo utilizzato per effettuare i tamponi rapidi.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse ad evitare il propagarsi del rogo. Successivamente, in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, si effettuava un accurato controllo dei luoghi per cercare di risalire alle cause. Al momento non si è evidenziato nulla che possa aver causato l'innesco dell'incendio. Non si registrano persone coinvolte.