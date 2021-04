Drammatico incidente in strada Nascosa nel pomeriggio di oggi dove un pensionato di 85 anni è morto, travolto dal suo trattore che si è ribaltato mentre tagliava l'erba davanti casa, nella zona tra la chiesa e il quartiere Q5.

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo, morto sul colpo sotto il peso del piccolo trattore. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i poliziotti della Questura di Latina che hanno effettuato i rilievi del caso.