Grave incidente oggi pomeriggio 21 aprile sulla via Lungosisto nel Comune di Terracina. Due automobili, per cause al vaglio della Polizia stradale, si sono scontrate frontalmente.

Violento l'impatto, sono rimasti feriti i passeggeri di entrambi i veicoli, con una persona che, per le ferite, è stata stata trasportata con l'elicottero d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma. Sul posto, i sanitari del 118, la Polstrada di Latina agli ordini del comandante Gian Luca Porroni e un mezzo dei Vigili del fuoco. Da chiarire ancora la dinamica dell'incidente, avvenuto in una strada, la Lungosisto, già teatro di incidenti e che attraversa una grossa porzione di territorio tra Terracina e il Circeo.