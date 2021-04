Nella circostanza la donna si rifiutava di sottoporsi ad ulteriori test per verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti. L'autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo e la patente di guida ritirata.

Nel pomeriggio di ieri, a Latina, i carabinieri del locale nor Sezione Radiomobile, nel corso di servizio di controllo del territorio, denunciavano in stato di libertà una 38 enne di Cassino che, alla guida di un'autovettura, durante la marcia a velocità sostenuta, perdeva il controllo del veicolo finendo la corsa contro un'altra auto regolarmente parcheggiata.

