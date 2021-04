Nel medesimo ambito operativo, a seguito della perquisizione personale e locale operata contestualmente allo stesso fermo di indiziato di delitto, venivano posti in sequestro tre coltelli rinvenuti nella disponibilità del predetto. Il prevenuto è stato associato presso la casa circondariale di Velletri.

L'uomo è stato riconosciuto quale autore delle lesioni cagionate al connazionale 42enne durante la serata di sabato scorso. Nella circostanza la vittima era stata ferita con un coltello ed abbandonata sanguinante nei pressi dei locali della Caritas. L'uomo veniva prontamente soccorso dai carabinieri intervenuti e successivamente trasportato in ospedale dai sanitari.

Questa mattina, a Latina, i carabinieri del locale Comando Stazione, davano esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso lo scorso 19 aprile, dalla locale Procura della Repubblica, traendo in arresto un cittadino romeno 36 enne.

