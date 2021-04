Accerchiato da più persone e picchiato a sangue, senza un motivo apparente. Un giovane del capoluogo è stato vittima di un brutale pestaggio consumato nel pomeriggio di due giorni fa nella zona del quartiere Q4 Nuova Latina: soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso, il ragazzo è stato poi ascoltato dalla Polizia per le indagini utili a ricostruire l'accaduto.

L'episodio ha tutta l'aria di essere una spedizione punitiva, anche se non è chiaro il movente che ha spinto il gruppo di giovani ad organizzare un'azione tanto violenta. Fatto sta che la vittima, dal canto suo, sostiene di non conoscere le persone che lo hanno picchiato e non ha saputo neppure quantificare con esattezza il numero dei ragazzi che lo hanno aggredito. Ma gli investigatori non escludono che la vittima non abbia detto tutto quello che sa, magari per paura di subire ulteriori ritorsioni.

In ogni caso dopo un primo intervento della Squadra Volante il pomeriggio dell'aggressione, del caso si stanno occupando gli investigatori della Questura che, oltre a raccogliere una ricostruzione dei fatti da parte del giovane picchiato e una descrizione dettagliata dei picchiatori, hanno perlustrato la zona dove si è consumato il pestaggio alla ricerca di telecamere che possano avere ripreso la scena o quanto meno il passaggio delle persone che si sono macchiate dell'azione consumata con estrema violenza.