Drammatico incidente ieri pomeriggio in strada Nascosa per Giovanni Di Mambro, pensionato di 85 anni, travolto e ucciso dal suo stesso trattore che si è ribaltato mentre l'uomo tagliava l'erba lungo la strada, davanti casa di un suo congiunto. Per l'anziano non c'è stato niente da fare, il peso del mezzo agricolo non gli ha lasciato scampo e a nulla è valsa la corsa dei soccorritori del 118 nel tentativo di salvargli la vita. La dinamica dell'episodio è al vaglio della Procura, sulla base degli accertamenti effettuati dai poliziotti della Questura.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri nel tratto di strada Nascosa compreso tra via del Lido e strada Sabotino, quindi nella zona del quartiere Q5, a poche centinaia di metri dalla chiesa della parrocchia San Matteo Apostolo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il pensionato stava tagliando l'erba nella proprietà di un suo familiare: quando si è verificato l'incidente, sedeva al volante del piccolo trattore dotato di trincia ed era impegnato nello sfalcio dell'area incolta compresa tra la strada e il cortile della casa, praticamente la fascia frangivento al di fuori della recinzione. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione e non è chiaro se l'uomo stesse effettuando una manovra particolare, ma sta di fatto che è finito con le ruote sinistre nella scolina che costeggia la strada.

Trattandosi di un trattore di dimensioni ridotte, le ruote sono scivolate finalmente nel fosso facendo ribaltare su un fianco il mezzo, sovrastando il conducente. Una dinamica che non ha lasciato scampo a Giovanni Di Mambro: non ha fatto in tempo a saltare giù da trattore ed è finito nella scolina, col mezzo che lo ha colpito e ucciso, probabilmente sul colpo a causa del peso. Quando è scattata la richiesta d'aiuto al 118 non c'è stato niente da fare per salvare la vita al pensionato. Anche perché, per tirare fuori il corpo esanime dal fossato, è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno dovuto rimuovere il mezzo. Ma era già stato accertato il decesso dell'uomo.