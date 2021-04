Alla guida della propria auto completamente ubriaco, un uomo di 45 anni di Latina ha tamponato una pattuglia della Polizia Locale: è successo ieri sera all'incrocio tra via Aprilia e via Tucci, nel capoluogo, dove le auto erano incolonnate al semaforo. I veicoli, una Dacia Duster della polizia comunale e una Bmw Serie 1, non avevano subito particolari danni, ma era evidente che l'uomo non si fosse reso conto della vettura ferma davanti a lui. Oltretutto quando gli agenti sono scesi dall'auto pattuglia, si sono subito resi conto che l'automobilista era in evidente stato di alterazione, tanto che non riusciva neppure a riferire le proprie generalità.

A quel punto sono scattati gli accertamenti, di cui si sono occupati i Carabinieri della Sezione Radiomobile. Riscontri che hanno permesso subito di verificare la fondatezza dei sospetti sulle condizioni dell'uomo: sottoposto al test con l'etilometro, è risultato positivo all'alcol con un tasso quasi quattro volte superiore al limite tollerato dal codice della strada. Un risultato che ha fatto scattare la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente per il 45enne. Nessuno comunque è rimasto ferito nell'impatto, gli agenti nonostante qualche dolore hanno rifiutato di essere trasportati in ospedale.