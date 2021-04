Nella giornata di ieri, a Cisterna, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un mirato servizio per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 20enne del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il prevenuto, a seguito di perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di 2,7 grammi di marijuana, 17,5 grammi di hashish e 2,2 grammi cocaina,

Il tutto suddiviso in dosi, nonché 365 euro in contanti provento dell'attività illecita e materiale per il confezionamento delle dosi. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall'autorità giudiziaria inquirente.