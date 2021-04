Era il 12 febbraio 2021 quando in un grave incidente stradale due ciclisti venivano travolti da un'autovettura che si dava alla fuga. Nell'incidente perdeva la vita uno dei due ciclisti mentre l'altro rimaneva gravemente ferito.

Da subito gli agenti del distaccamento Polizia Stradale di Aprilia si adoperavano per ricostruire il grave incidente stradale mettendo in campo tutte le risorse per individuare il pirata della strada.

Dopo 36 ore, lavorando senza sosta gli uomini della polstrada assicuravano alla giustizia l'investitore.

L'Associazione Familiari Vittime della Strada, per la dedizione e l'impegno investigativo ha voluto esprimere il suo apprezzamento attraverso una pergamena consegnata nella mattinata di ieri, al Distaccamento Polizia Stradale di Aprilia dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Latina.