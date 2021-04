Auto a fuoco in via Portogallo. Questa notte è stata infatti trovata una vettura completamente bruciata, un'Alfa Romeo Stelvio, parcheggiata nella strada del quartiere Toscanini che conduce all'Ecocentro comunale. Sul posto intorno alle 4.20 sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Aprilia e i carabinieri del reparto territoriale, l'ipotesi più probabile è che l'incendio sia scaturito da un cortocircuito dell'auto che ha praticamente distrutto l'Alfa Romeo Stelvio.

