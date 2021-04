I militari dell'Arma hanno ispezionato la zona alla ricerca di indizi e sono in corso le indagini per cercare di individuare l'autore (o gli autori) del gesto.

È avvenuto ieri attorno alle 23.30 in una traversa di via Appia lato Itri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza e i colleghi della Stazione di Monte San Biagio.

Ancora una intimidazione a Fondi, con un'altra esplosione causata da un ordigno rudimentale che ha danneggiato un'auto in sosta.

