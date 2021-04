Nonostante la separazione l'uomo ha continuato a porre in essere atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, con pedinamenti e continue telefonate e messaggi minatori e inaspettate ed indesiderate visite sotto l'abitazione della donna, condotte che hanno costretto la parte offesa a modificare le proprie abitudini di vita.

La donna ha dichiarato di aver subìto quasi quotidianamente dall'anno 2016 sino all'anno 2018 violenze fisiche e psicologiche che non trovò all'epoca il coraggio di denunciare per paura delle conseguenze cui sarebbe potuta incorrere.

In tale contesto nel pomeriggio di ieri i poliziotti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione all'Ordinanza di Applicazione della Misura del Divieto di Avvicinamento alla Persona Offesa disposta dal gip presso il Tribunale di Latina, nei confronti di I.M. del 1991.

