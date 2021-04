Sul proscioglimento degli indagati e imputati del Comune di Artena per le accuse di abuso di ufficio, è stata diramata una nota da parte della "maggioranza di Artena": "Nessuna spartizione di posti nessuna spartizione di lavori. La vicenda giudiziaria che ha investito la nostra città comincia a ridimensionarsi. Ieri il GUP ha prosciolto tutti gli imputati dai reati loro contestati di abuso d'ufficio. Secondo una prima disamina del Giudice ad Artena non c'è stata nessuna spartizione clientelare di posti di lavoro né alcuna spartizione di lavori pubblici.

E tutto questo senza che né il Sindaco né gli Assessori coinvolti abbiano avuto ancora la possibilità di essere ascoltati. Gli sciacalli che, in attesa dei pronunciamenti della Magistratura, hanno speculato sulle vicende altrui solo per mettersi in mostra, avrebbero fatto bene a fare altro. Il nostro gruppo Artena Rinasce ribadisce ancora una volta la massima fiducia nella magistratura e nel sistema giudiziario italiano ma anche la massima fiducia nel fatto che il nostro Sindaco e gli altri amministratori coinvolti sapranno dimostrare la loro innocenza e la correttezza del loro comportamento nel corso del processo. La giustizia si fa' nelle aule del Tribunale non in piazza. Siamo convinti che alla fine la Giustizia trionferà".