Una festa di compleanno con 14 persone organizzata in barba alle restrizioni per il Covid, è stata interrotta a Sezze dai carabinieri.

Durante la serata del 24 aprile 2021, i carabinieri di Sezze, su segnalazione pervenuta alla centrale operativa, intervenivano per interrompere una festa di compleanno organizzata con la partecipazione di 14 persone in violazione delle disposizioni in vigore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19. I partecipanti sono stati contravvenzionati ai sensi dell'art.4 dl 19/2020 convertito in l.35/2020 ed art.2 dl 33/2020 convertito in l. 74/2020 per non aver rispettato il divieto di assembramento e le persone invitate hanno fatto rientro presso le loro abitazioni.