Un grave incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio in strada Torre la Felce, alle porte di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, una Lancia Ypsilon con due ragazze a bordo è uscita di strada dopo la curva in uscita dalla città: l'utilitaria ha perso aderenza ed è finita nel fosso a bordo strada ribaltandosi contro un albero. A bordo c'erano due ragazze di 25 anni, entrambe ferite in modo serio: una è stata trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, mentre l'altra, più grave, è stata elitrasportata presso il San Camillo di Roma.

E' stato necessario intervento dei vigili del fuoco per estrarre le due ragazze dall'auto.